Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco compie 83 anni | gli auguri della Meloni

ROMA – "83 anni fa nasceva il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. 83 anni in prima linea per difendere l'Italia e gli italiani nelle emergenze. Una storia fatta di uomini e donne che, con coraggio, servono ogni giorno la Nazione. A loro va tutta la nostra gratitudine. auguri di cuore". E' quanto scrive sui suoi canali social Giorgia Meloni (foto), leader di Fratelli d'Italia.

