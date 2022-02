Advertising

zazoomblog : Il comico napoletano Peppe Iodice: 'Alla Lazio toglierei Immobile lo avrei voluto a Napoli. Sarri mi preoccupa… - LALAZIOMIA : Il comico napoletano Peppe Iodice: 'Alla Lazio toglierei Immobile, lo avrei voluto a Napoli. Sarri mi preoccupa...' - AngeloMagliocc0 : @osimhenismo_ @_il_rossonero @lucacohen certo che un napoletano che dice a qualcuno “siete delle scimmie parlate a gesti” è alquanto comico. - TheT1meOfTheDay : @UomoRango Talmente subumani da usare una frase di un comico napoletano per perculare i razzisti. Vi prendete per culo da soli ???? - SAMoviesTV : Toto’ un turco napoletano dvd mint region 2. Comico Italian language #eBay???? -

Ultime Notizie dalla rete : comico napoletano

Calciomercato.com

Attore,, cabarettista ma soprattutto tifoso sfegatato del Napoli . Peppe Iodice , intervenuto in esclusiva ai microfoni di lalaziosiamonoi, da buon, la vive con molta scaramanzia: Peppe ...... una pagina del 2012 dello stesso Sollima, dove mixa memorie del baroccoad atmosfere ... un momento surreale a volte anche folle in perfetta sintonia con il teatro, con una ...L'attore comico napoletano è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per parlare del match tra Lazio e Napoli ...Recensione dello spettacolo "Napoletano? E famme 'na pizza!" di e con Vincenzo Salemme, in scena al teatro Diana dal 23 Febbraio al 20 Marzo.