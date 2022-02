Il Chelsea post Abramovich definisce il conflitto in Ucraina orribile (senza nominare la Russia)

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il primo atto deldelè un comunicato contro l’invasione dell’in cui non viene mai nominata la, che ha mosso l’attacco che tiene in allarme tutta Europa da giorni. Ieri il magnate russo ha lasciato il club nelle mani della fondazione di beneficenza del club, per tirarsi fuori dalle polemiche montate per la sua stretta amicizia con Putin. Nel comunicato con cui informava della sua decisione,non ha mai menzionato la guerra ine non ha condannato le azioni del presidente russo Vladimir Putin. Lanon viene menzionata neppure nel comunicato lanciato poco fa dal. Di seguito il testo. La situazione ine devastante. I ...

Corriere della Sera

"Durante i miei quasi 20 anni di proprietà delFC - spiega il magnate - ho sempre visto il ... E che coinvolge altre figure della gioventù dorata- sovietica , alcune delle quali disposte ...