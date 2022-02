I filosofi da tastiera sono caduti in crisi esistenziale

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Primo tempo da fantasmi. Obiettivamente storditi, si aspettava solo il colpo di grazia ed invece …Se ne cade la città… Il cucciolo macedone entra e apre in due il centrocampo laziale. Spacca la partita, l’accomoda, la guarisce. Proprio lui…L’uomo in più…El Màs Chissà se Kalidou quei Buu razzisti li ha ascoltati mentre correva a perdifiato al 94esimo per prendersi il primo posto. La vendetta più grande. Lorenzo si fa perdonare, partita sontuosa. Lobotka ci fa capire che senza non possiamo stare. Ounas ci affossa e ci salva…Mertens bacia tutti… Ospina ci tiene a galla. Il pallone non è matematica è un romanzo che si scrive in progress…Infinito Ecco Fabian, il Garcia Lorca del centrocampo, incompreso da chi cerca in un libro di poesie un elenco telefonico…Ci “porta a sfiorare la luna…” La rabbia dopo il goal di Pedro è stata così veemente che Montolivo è riuscito a fare un commento ...