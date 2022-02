I balneari infuriati per l' indennizzo che non c' è | la questione concessioni rischia di finire in tribunale

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono pronti a manifestare e lo faranno presto. A partire dalla fiera di settore “a” a Marina di Carrara, in previsione dal 4 al 7 marzo. Poi anche altrove. A farli arrabbiare è la proposta di riforma delle autorizzazioniredatta dal governo

Advertising

TirrenoLivorno : Sono pronti a manifestare e lo faranno presto. A partire dalla fiera di settore “Balnearia” a Marina di Carrara, in… - MMoscadelli : RT @iltirreno: Spiagge all'asta, ecco cosa chiedono i balneari dopo la mazzata sugli indennizzi. Pronte le prime proteste ?? di Martina Triv… - iltirreno : Spiagge all'asta, ecco cosa chiedono i balneari dopo la mazzata sugli indennizzi. Pronte le prime proteste ?? di Mar… -

Ultime Notizie dalla rete : balneari infuriati

Il Tirreno

Sono pronti a manifestare e lo faranno presto. A partire dalla fiera di settore “Balnearia” a Marina di Carrara, in previsione dal 4 al 7 marzo. Poi anche altrove. A farli arrabbiare è la proposta di ...E il solo pensiero che le concessioni balneari possano – puf – essere tolte di mano (a lei come ad altri colleghi) la fa infuriare. Per la Pitonessa, proprietaria del Twiga di Forte dei Marmi ...