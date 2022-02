Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Val Pusteria saluta la regular season con una vittoria (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il saluto del Val Pusteria alla regular season dell’ICE League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio si materializza in una vittoria. E’ cosi che è andata l’ultima partita della franchigia italiana in questa stagione del torneo, da cui è stata eliminata, a differenza del Bolzano che giocherà i preplayoff a partire da mercoledì contro l’EC-KAC. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Tesla Orli Znojmo-Val Pusteria 2-3 In casa dei cechi, la partita, dopo un primo terzo di gara senza gol, si rivela a dir poco frizzantina. Superata la mezz’ora è pioggia di gol: Kristensen per lo 0-1 del Val ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il saluto del Valalladell’ICEdisusi materializza in una. E’ cosi che è andata l’ultima partita della franchigia italiana in questa stagione del torneo, da cui è stata eliminata, a differenza del Bolzano che giocherà i preplayoff a partire da mercoledì contro l’EC-KAC. Andiamo a vedere come sono andate le cose., ICE: Tesla Orli Znojmo-Val2-3 In casa dei cechi, la partita, dopo un primo terzo di gara senza gol, si rivela a dir poco frizzantina. Superata la mezz’ora è pioggia di gol: Kristensen per lo 0-1 del Val ...

