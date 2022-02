“Ho tante voglie…”. GF Vip, incontro ravvicinato tra Jessica e Barù nella notte. Succede davanti a tutti (Di domenica 27 febbraio 2022) GF Vip 6, la risposta di Barù che spiazza tutti. Non sembra avere alcuna intenzione di perdere di vista la sua ‘preda’. Jessica Selassiè, felina, avanza ancora alla conquista del cuore del nipote di Costantino della Gherardesca ma i risulato sembrano rivelarsi un buco nell’acqua. Pare che le dichiarazioni siano diventate sempre più esplicite, peccato che dal canto suo Barù non sembra voler cedere. Una strategia per farsi desiderare? Dalle ultime vicende, il suo sembra essere un ‘no’ secco. Un feeling evidente sotto gli occhi di tutti, ma per Barù il rapporto che lo lega alla gieffina sembra volersi fermare solo a questo. Un ennesimo confronto tra i due avvenuto durante la festa di Carnevale organizzata tra i concorrenti rimasti in gara, e un momento decisivo per il cuore di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) GF Vip 6, la risposta diche spiazza. Non sembra avere alcuna intenzione di perdere di vista la sua ‘preda’.Selassiè, felina, avanza ancora alla conquista del cuore del nipote di Costantino della Gherardesca ma i risulato sembrano rivelarsi un buco nell’acqua. Pare che le dichiarazioni siano diventate sempre più esplicite, peccato che dal canto suonon sembra voler cedere. Una strategia per farsi desiderare? Dalle ultime vicende, il suo sembra essere un ‘no’ secco. Un feeling evidente sotto gli occhi di, ma peril rapporto che lo lega alla gieffina sembra volersi fermare solo a questo. Un ennesimo confronto tra i due avvenuto durante la festa di Carnevale organizzata tra i concorrenti rimasti in gara, e un momento decisivo per il cuore di ...

Advertising

bluelliexx : RT @onordelvero2: J: “comunque riguardo al discorso che abbiamo fatto prima solo una cosa non ti ho detto che, non so te, io sicuramente la… - amati_89 : RT @onordelvero2: J: “comunque riguardo al discorso che abbiamo fatto prima solo una cosa non ti ho detto che, non so te, io sicuramente la… - DramaMaking : @Darkrooom1 C'erano le parole di mezzo. Ha detto che non le interessa né qui né fuori, oltre ad epiteti che non sto… - Butterf69015258 : RT @benedic59099196: #jeru SERATA 'PALO' J racconta a S :' mi ha detto che siamo amici e gli ho risp che indipendent da questo ho voglia di… - BaisiLaura : @idkmarts Ma se lui gli ha detto che anche lui tante voglie -