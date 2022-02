"Ho fatto degli errori". Totti in tv dopo le voci sulla crisi con la Blasi: sfiorato il crollo emotivo, una commovente rivelazione (Di domenica 27 febbraio 2022) Super ospite di C'è posta per te, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e in onda sabato 25 febbraio, Francesco Totti. Da giorni l'ex capitano della Roma è al centro del gossip per una presunta crisi con la moglie Ilary Blasi. Nonostante tutto, Totti non si è tirato indietro presentandosi dalla De Filippi nel tentativo di regalare una gioia ai genitori di Noemi, a cui ka ragazza ha voluto fare una sorpresa. Totti, dopo aver sentito la sua storia, si è lasciato andare a una confessione: “Volevo ringraziare perché so che mi stimate sia come persona che come ex calciatore, però io dico che trovare genitori così non è semplice, e per Noemi è stata la cosa più importante. Anche io quando ero giovane tante cose non le recepivo e ho fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Super ospite di C'è posta per te, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e in onda sabato 25 febbraio, Francesco. Da giorni l'ex capitano della Roma è al centro del gossip per una presuntacon la moglie Ilary. Nonostante tutto,non si è tirato indietro presentandosi dalla De Filippi nel tentativo di regalare una gioia ai genitori di Noemi, a cui ka ragazza ha voluto fare una sorpresa.aver sentito la sua storia, si è lasciato andare a una confessione: “Volevo ringraziare perché so che mi stimate sia come persona che come ex calciatore, però io dico che trovare genitori così non è semplice, e per Noemi è stata la cosa più importante. Anche io quando ero giovane tante cose non le recepivo e ho...

Advertising

espressonline : In queste ore molti politici italiani stanno cercando di far dimenticare le loro dichiarazioni pro Putin degli anni… - riotta : Impressionante, dai colloqui personali, ai dati, algoritmi e social media l'attenzione con cui i cittadini italiani… - capuanogio : #Maldini: “Il #Milan e’ in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a… - DoctorSassaroli : @EnricoLetta @Avvenire_Nei Deficiente nel senso di deficere fai tornare in Italia tutti i cervelli che avete fatto… - johnnypoz2 : RT @udogumpel: La Svizzera non partecipa ad alcun tipo di sanzioni. Non si smentiscono mai, gli gnomi di Zurigo. Hanno fatto ottimi affar… -