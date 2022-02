Ho distrutto tutto ciò che ho costruito, ancora (Di domenica 27 febbraio 2022) La verità, vi dico, è che ho creduto fermamente più volte, nel corso della mia intera esistenza, di avere una sorta di maledizione che mi perseguitasse. Certo la ragione mi spinge a credere che questo sia impossibile e mi porta ogni volta a guardare in faccia la realtà, ma questa mi fa così paura che preferisco fuggire da essa. Perché la verità è che se pure quella maledizione esistesse, ora lo so, porterebbe il mio nome. Perché sono io a distruggere ogni cosa che tocco, ogni cosa che incontro, tutte le cose che costruisco. Lo faccio con le relazioni personali, con il lavoro, con le passioni. Con l’amore. E lo faccio da quando ho memoria, da quando da piccola anche per i più insignificanti motivi, chiudevo le amicizie d’infanzia, rifiutavo qualsiasi legame chiedesse la mia attenzione, il mio impegno, la mia capacità di comprensione. Allora era evidente che ero mossa ... Leggi su dilei (Di domenica 27 febbraio 2022) La verità, vi dico, è che ho creduto fermamente più volte, nel corso della mia intera esistenza, di avere una sorta di maledizione che mi perseguitasse. Certo la ragione mi spinge a credere che questo sia impossibile e mi porta ogni volta a guardare in faccia la realtà, ma questa mi fa così paura che preferisco fuggire da essa. Perché la verità è che se pure quella maledizione esistesse, ora lo so, porterebbe il mio nome. Perché sono io a distruggere ogni cosa che tocco, ogni cosa che incontro, tutte le cose che costruisco. Lo faccio con le relazioni personali, con il lavoro, con le passioni. Con l’amore. E lo faccio da quando ho memoria, da quando da piccola anche per i più insignificanti motivi, chiudevo le amicizie d’infanzia, rifiutavo qualsiasi legame chiedesse la mia attenzione, il mio impegno, la mia capacità di comprensione. Allora era evidente che ero mossa ...

Advertising

biserka30048567 : @KrasimiraTopuz1 Si cara Mira, questo criminale ha distrutto tante vite e non si fermerà. Il nostro Mondo è cambia… - BastrikDorianGr : @DiegoFusaro quel bastardo di wojtila che dette il colpo di grazia al muro e fece arricchire i polacchi . sono stat… - _De26 : Non io che non volevo “difenderlo”, ma mi viene il dubbio che abbia fatto di tutto per passare male lui in puntata.… - saralungo3 : @Esmeral38978005 @Francesca160677 @frareal_b Non è calpestare una amicizia continuare a giocare su un sentimento ch… - lauradeidda6 : RT @aeturnuz: basciano me lo immagino di nuovo distrutto quando verrà a sapere di tutto questo ???? #jeru -