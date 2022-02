Highlights Irlanda-Italia 57-6, rugby Sei Nazioni 2022 (VIDEO) (Di domenica 27 febbraio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Irlanda-Italia, sfida valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2022 di rugby. Nessun problema per i padroni di casa, che demoliscono la formazione di Crowley con il risultato di 57-6. Un punteggio ampiamente influenzato anche dal fatto che gli azzurri sono rimasti in 13 di fatto per un’ora di gioco, a causa dei numerosi infortuni e dell’espulsione di Faiva al 19?. Ecco quindi le immagini salienti della partita. LA CRONACA DELLA PARTITA RISULTATI e CLASSIFICA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Ilcon glidi, sfida valida per la terza giornata del Seidi. Nessun problema per i padroni di casa, che demoliscono la formazione di Crowley con il risultato di 57-6. Un punteggio ampiamente influenzato anche dal fatto che gli azzurri sono rimasti in 13 di fatto per un’ora di gioco, a causa dei numerosi infortuni e dell’espulsione di Faiva al 19?. Ecco quindi le immagini salienti della partita. LA CRONACA DELLA PARTITA RISULTATI e CLASSIFICA SportFace.

