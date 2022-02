Highlights e gol Chelsea-Liverpool 0-0 (10-11 dopo rigori), finale Carabao Cup 2022 (VIDEO) (Di domenica 27 febbraio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Chelsea-Liverpool, sfida valida come finale della Carabao Cup 2022. Sfida bellissima quella andata in scena allo stadio di Wembley. Protagonisti i portieri da una parte e dall’altra, con Mendy chiamato al doppio intervento su Keita e Mané, il secondo davvero miracoloso. Tra secondo tempo e tempi supplementari, poi, sono ben quattro i gol annullati: per il Liverpool era andato a segno Matip, ma la rete viene annullata per fuorigioco attivo di Van Dijk, che aveva fatto blocco su James; per il Chelsea, invece, annullate due reti ad Havertz e una a Lukaku, sempre per fuorigioco. Ai rigori, perfetti i giocatori di movimento, tocca ai portieri: perfetto Kelleher, Kepa manda alle stelle. ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Ilcon glidi, sfida valida comedellaCup. Sfida bellissima quella andata in scena allo stadio di Wembley. Protagonisti i portieri da una parte e dall’altra, con Mendy chiamato al doppio intervento su Keita e Mané, il secondo davvero miracoloso. Tra secondo tempo e tempi supplementari, poi, sono ben quattro i gol annullati: per ilera andato a segno Matip, ma la rete viene annullata per fuorigioco attivo di Van Dijk, che aveva fatto blocco su James; per il, invece, annullate due reti ad Havertz e una a Lukaku, sempre per fuorigioco. Ai, perfetti i giocatori di movimento, tocca ai portieri: perfetto Kelleher, Kepa manda alle stelle. ...

