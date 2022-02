Highlights e gol Barcellona-Athletic Bilbao 4-0, Liga 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 27 febbraio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Barcellona-Athletic Bilbao 4-0, match valido per la 26^ giornata della Liga 2021/2022. Quarto successo nelle ultime cinque di campionato per i blaugrana, che dopo il mercato invernale hanno cambiato passo in maniera significativa. Aubameyang apre le danze nel primo tempo, Dembele chiude i giochi nella ripresa. Dopo il 90?, infine, c’è gloria anche per Luuk De Jong e Memphis Depay, che calano rispettivamente il tris ed il poker. Altre tre punti in cascina per il Barça, che si porta a -1 dal Betis, terzo, con una partita da recuperare. In alto e di seguito le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di4-0, match valido per la 26^ giornata della. Quarto successo nelle ultime cinque di campionato per i blaugrana, che dopo il mercato invernale hanno cambiato passo in maniera significativa. Aubameyang apre le danze nel primo tempo, Dembele chiude i giochi nella ripresa. Dopo il 90?, infine, c’è gloria anche per Luuk De Jong e Memphis Depay, che calano rispettivamente il tris ed il poker. Altre tre punti in cascina per il Barça, che si porta a -1 dal Betis, terzo, con una partita da recuperare. In alto e di seguito le immagini salienti. SportFace.

