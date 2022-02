Hellas Verona-Venezia, le formazioni ufficiali: novità Coppola (Di domenica 27 febbraio 2022) Verona e Venezia sono reduci da due risultati utili di fila e nel derby odierno cercheranno di proseguire le rispettive strisce positive (di seguito le formazioni ufficiali). Pirotecnico 3-4 per gli scaligeri nella gara di andata: sotto di tre reti alla fine del primo tempo, sono riusciti a segnare quattro gol nella ripresa con una rimonta pazzesca. L’Hellas è imbattuto nei cinque precedenti di Serie A contro i lagunari. Soltanto contro il Catania ha disputato più match (6) nel torneo senza mai perdere. Inoltre, ha vinto entrambe le sfide casalinghe contro il Venezia nella competizione con il punteggio di 1-0: nel dicembre 1999 (gol di Adailton) e nel gennaio 2002 (rete di Massimo Oddo). Il Verona è la squadra che ha segnato più gol (15 in 7 partite) nel 2022 in Serie ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 27 febbraio 2022)sono reduci da due risultati utili di fila e nel derby odierno cercheranno di proseguire le rispettive strisce positive (di seguito le). Pirotecnico 3-4 per gli scaligeri nella gara di andata: sotto di tre reti alla fine del primo tempo, sono riusciti a segnare quattro gol nella ripresa con una rimonta pazzesca. L’è imbattuto nei cinque precedenti di Serie A contro i lagunari. Soltanto contro il Catania ha disputato più match (6) nel torneo senza mai perdere. Inoltre, ha vinto entrambe le sfide casalinghe contro ilnella competizione con il punteggio di 1-0: nel dicembre 1999 (gol di Adailton) e nel gennaio 2002 (rete di Massimo Oddo). Ilè la squadra che ha segnato più gol (15 in 7 partite) nel 2022 in Serie ...

