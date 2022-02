Hellas Verona-Venezia, le formazioni ufficiali: la decisione su Simeone (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Verona di Igor Tudor si presenta al Bentegodi con il 3-4-2-1 con Barak e Caprari trequartisti dietro all’unica punta Simeone. Retsos titolare nei tre dietro insieme a Sutalo e Coppola. Nel Venezia, invece, Aramu e Okereke esterni altri con Henry prima punta. Crnigoj e Haps esterni a centrocampo, Busio e Cuisance in mezzo. In difesa altra conferma per Mattia Caldara. Verona Venezia formazioniHellas Verona (3-4-2-1): Montipò, Sutalo, Coppola, Retsos, Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Caprari, Simeone Venezia (3-4-3): Romero, Caldara, Ampadu, Ceccaroni, Crnigoj, Busio, Cuisance, Haps, Aramu, Henry, Okereke, Leggi su rompipallone (Di domenica 27 febbraio 2022) Ildi Igor Tudor si presenta al Bentegodi con il 3-4-2-1 con Barak e Caprari trequartisti dietro all’unica punta. Retsos titolare nei tre dietro insieme a Sutalo e Coppola. Nel, invece, Aramu e Okereke esterni altri con Henry prima punta. Crnigoj e Haps esterni a centrocampo, Busio e Cuisance in mezzo. In difesa altra conferma per Mattia Caldara.(3-4-2-1): Montipò, Sutalo, Coppola, Retsos, Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Caprari,(3-4-3): Romero, Caldara, Ampadu, Ceccaroni, Crnigoj, Busio, Cuisance, Haps, Aramu, Henry, Okereke,

Advertising

chaleeboh3131 : SOCCER MATCHES: SERIE A: HELLAS VERONA AS ROMA SERIE B: PISA PISA/REGGINA UNDER 3 GOALS ASCOLI PICCHIO MONZA/LECCI UNDER 3 GOALS - CalcioPillole : #HellasVeronaVenezia, le formazioni ufficiali del Derby veneto. #SerieA - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Hellas Verona-Venezia, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Hellas Verona-Venezia, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Hellas Verona-Venezia, le formazioni ufficiali -