Hazard, che magia! Ma non basta: il Dortmund pareggia in casa dell'Augsburg (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel posticipo della 24ª giornata di Bundesliga, Augsburg e Borussia Dortmuns pareggiano per 1 - 1. In gol . Guarda gli ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel posticipoa 24ª giornata di Bundesliga,e Borussia Dortmunsno per 1 - 1. In gol . Guarda gli ...

Bundeliga 2021/2022: tra Augsburg e Borussia Dortmund è solo 1 - 1 La gara si apre nel primo tempo, al minuto 35 , quando Hazard si mette in proprio e, dopo aver ... Occasione persa dal Borussia Dortmund che, secondo, fa scappare via il Bayern Monaco, ora a +8. ...

Real Madrid: Hazard vuole tornare al Chelsea Calciomercato.com Bundesliga, 1-1 fra Ausburg e Borussia Dortmund: Bayern Moncao in fuga In Bundesliga c’è una regina che si avvia ad essere incoronata ancora una volta ... Non è bastata la rete di Thorgan Hazard per i gialloneri a rimanere a meno 6 punti dal Bayern Monaco, in quanto ...

Augsburg-B. Dortmund: video, gol e highlights Il pareggio che fa fare un piccolo passo in più in classifica a tutte e due le squadre è arrivato nell'ultimo quarto d'ora della partita (al minuto 78). E' stato Noah Sarenren Bazee a realizzare il go ...

