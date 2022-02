Harry e Meghan tornano in pubblico per il President’s Award (e c’è anche mamma Doria) (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Principe Harry e Meghan Markle mettono una volta per tutte a tacere le voci sulla presunta crisi, che si rincorrono da settimane sui media, e lo fanno tornando in pubblico alla consegna del President’s Award del NAACP. La coppia è apparsa affiatata come sempre, dispensando sorrisi e accompagnata dalla mamma della ex attrice, la signora Doria. Dal palco anche il loro appello per il popolo ucraino. Harry e Meghan premiati dalla comunità afroamericana La loro presenza era stata annunciata, e i Duchi di Sussex non hanno deluso: Harry e Meghan, innamorati come sempre, sono apparsi sul palco uniti e solidi, a dispetto di tutte le voci che li volevano in crisi. La coppia prima di tutto ha ... Leggi su dilei (Di domenica 27 febbraio 2022) Il PrincipeMarkle mettono una volta per tutte a tacere le voci sulla presunta crisi, che si rincorrono da settimane sui media, e lo fanno tornando inalla consegna deldel NAACP. La coppia è apparsa affiatata come sempre, dispensando sorrisi e accompagnata dalladella ex attrice, la signora. Dal palcoil loro appello per il popolo ucraino.premiati dalla comunità afroamericana La loro presenza era stata annunciata, e i Duchi di Sussex non hanno deluso:, innamorati come sempre, sono apparsi sul palco uniti e solidi, a dispetto di tutte le voci che li volevano in crisi. La coppia prima di tutto ha ...

