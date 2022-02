Harry e Meghan Markle hanno ricevuto il President’s Award dalla NAACP (Di domenica 27 febbraio 2022) Sabato 26 febbraio 2022, il Principe Harry e Meghan Markle sono saliti sul palco dei NAACP Image Awards. Si tratta della cerimonia organizzata dalla National Association for the Advancement of Colored People, una delle più importanti associazioni statunitensi per i diritti civili, che annualmente assegna premi televisivi, cinematografici, musicali e letterari a persone di colore per il loro lavoro nel mondo dell’arte e dell’intrattenimento. Il duca e la duchessa di Sussex sono stati chiamati sul palco per ritirare il prestigioso President’s Award, un particolare riconoscimenti dedicato a chiunque si dimostri un esempio per la comunità afroamericana. Da anni, infatti, la coppia lotta per la giustizia razziale e si impegna a sostenere il movimento Black ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 27 febbraio 2022) Sabato 26 febbraio 2022, il Principesono saliti sul palco deiImages. Si tratta della cerimonia organizzataNational Association for the Advancement of Colored People, una delle più importanti associazioni statunitensi per i diritti civili, che annualmente assegna premi televisivi, cinematografici, musicali e letterari a persone di colore per il loro lavoro nel mondo dell’arte e dell’intrattenimento. Il duca e la duchessa di Sussex sono stati chiamati sul palco per ritirare il prestigioso, un particolare riconoscimenti dedicato a chiunque si dimostri un esempio per la comunità afroamericana. Da anni, infatti, la coppia lotta per la giustizia razziale e si impegna a sostenere il movimento Black ...

Advertising

risediamonds : 9 minutos e sigo aguardando foto da meghan e do harry #NAACPImageAwards - PasqualeMarro : #Harry, dietrofront: Potrebbe partecipare. Faida con #MeghanMarkle - ilgiornale : Il principe potrebbe tornare a Londra per assistere alla messa in onore del principe Filippo, visto che l’evento sa… - enricaroddolo : «Siamo col presidente e il popolo ucraino» il messaggio di #William e #Kate (che li riavvicina a #Harry e #Meghan )… - VelvetMagIta : #Harry e #Meghan ricevono un prestigioso premio umanitario negli Stati Uniti #Velvet #VelvetMag -