Guerra Ucraino-Russa | anche la Repubblica Ceca decide di schierarsi!

anche la Repubblica Ceca, attraverso la sua federazione, ha fatto sapere tramite una nota di non aver la minima intenzione di affrontare la Russia, neanche in campo neutro. ?? VV FA?R schválil jednomysln? rozhodnutí, že ?eská národní reprezentace v žádném p?ípad? v baráži kvalifikace MS 2022 nenastoupí do p?ípadného utkání proti výb?ru Ruska.? https://t.co/tdWomhjt7k pic.twitter.com/gYtMxBW2xI— ?eská fotbalová reprezentace (@ceskarepre cz) February 27, 2022 Di seguito, la nota sul profilo Twitter: "il comitato esecutivo della FA Ceca, i membri dello staff e i giocatori della nazionale hanno convenuto che non è possibile giocare contro la nazionale Russa nella situazione attuale, nemmeno in campo neutro. Vogliamo tutti che la Guerra finisca il prima possibile".

