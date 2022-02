Guerra Ucraina, Svitolina donerà il montepremi dei tornei per sostenere i soldati (Di domenica 27 febbraio 2022) Attraverso un messaggio sui social, la tennista Ucraina Elina Svitolina ha annunciato che intende devolvere i montepremi dei prossimi tornei a cui parteciperà all’esercito del suo paese. “Mia cara Patria, sono lontana da te, ma il mio cuore non è mai stato così pieno dell’anima del mio popolo. Per me siete speciali, forti, belli e unici. Onoro ogni parte di voi – scrive Svitolina, che poi confida le sue sensazioni attuali – Non smetto di piangere e il mio cuore sanguina. Ogni giorno temo per voi, sono devastata. Tuttavia sono estremamente fiera di vedere il nostro popolo così coraggioso per difendere la patria“. Infine, lady Monfils ha spiegato ciò che intende fare: “Donerò il montepremi dei miei prossimi tornei per sostenere l’esercito ed aiutarlo a ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Attraverso un messaggio sui social, la tennistaElinaha annunciato che intende devolvere idei prossimia cui parteciperà all’esercito del suo paese. “Mia cara Patria, sono lontana da te, ma il mio cuore non è mai stato così pieno dell’anima del mio popolo. Per me siete speciali, forti, belli e unici. Onoro ogni parte di voi – scrive, che poi confida le sue sensazioni attuali – Non smetto di piangere e il mio cuore sanguina. Ogni giorno temo per voi, sono devastata. Tuttavia sono estremamente fiera di vedere il nostro popolo così coraggioso per difendere la patria“. Infine, lady Monfils ha spiegato ciò che intende fare: “Donerò ildei miei prossimiperl’esercito ed aiutarlo a ...

