Guerra Ucraina-Russia, Zelensky scettico su esito negoziati (Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev, 27 feb. (Adnkronos) - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, non crede a un esito positivo dei negoziati in programma domani per fermare la Guerra con la Russia innescata dall'invasione ordinata da Vladimir Putin. "Ma proviamo, così che nessun cittadino dell'Ucraina dubiti che io, in quanto presidente, abbia provato a fermare la Guerra quando c'era ancora una possibilità, sebbene piccola", ha detto Zelensky in un video, come riporta 'Kyiv Independent'. I colloqui andranno in scena al confine tra Ucraina e BieloRussia. Il presidente bielorusso Aleksander Lukashnko "ha assicurato che dal suo territorio non arriveranno sull'Ucraina missili, caccia ed elicotteri", ha detto

