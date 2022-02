Guerra Ucraina - Russia, Zelensky scettico su esito negoziati (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, non crede a un esito positivo dei negoziati in programma domani per fermare la Guerra con la Russia innescata dall'invasione ordinata da Vladimir Putin. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente dell', Volodymyr, non crede a unpositivo deiin programma domani per fermare lacon lainnescata dall'invasione ordinata da Vladimir Putin. ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - 971610e : RT @pbecchi: Vogliamo che cessi la guerra? E per farla cessare mandiamo armi e soldati in Ucraina? Così si prepara, in Europa (non in Ameri… - Yorickyorick44 : RT @franborgonovo: In #Ucraina i non vaccinati sono la stragrande maggioranza della popolazione. Tutti vogliono la guerra per la libertà di… -