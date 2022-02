Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Creata legione volontaria internazionale” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Con la Guerra Ucraina-Russia, si è Creata “una legione internazionale” di volontari dall’estero “per la difesa territoriale” di Kiev. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che “questo dimostra chiaramente il sostegno al nostro Paese” “Ho avuto continui colloqui con i leader mondiali, come emerso parlando con il primo ministro Draghi abbiamo raggiunto un straordinario risultato con l’Italia”, dice ancora Zelensky, riportando le testimonianze di solidarietà ricevute a livello globale. Zelensky si è rivolto in particolare alla BieloRussia augurandole di ” tornare ad essere un paese buono e sicuro”. “Stranieri disposti a difendere l’Ucraina e l’ordine mondiale ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Con la, si è“una” di volontari dall’estero “per la difesa territoriale” di Kiev. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, spiegando che “questo dimostra chiaramente il sostegno al nostro Paese” “Ho avuto continui colloqui con i leader mondiali, come emerso parlando con il primo ministro Draghi abbiamo raggiunto un straordinario risultato con l’Italia”, dice ancora, riportando le testimonianze di solidarietà ricevute a livello globale.si è rivolto in particolare alla Bieloaugurandole di ” tornare ad essere un paese buono e sicuro”. “Stranieri disposti a difendere l’e l’ordine mondiale ...

