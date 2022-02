Guerra Ucraina-Russia, Usa, Ue, Gb e Canada: ‘Alcune banche fuori da Swift’. Von der Leyen: ‘Paralizziamo la banca centrale’ (Di domenica 27 febbraio 2022) Gli Stati Uniti e l’Unione Europea, insieme a Gran Bretagna e Canada, trovano l’accordo ed escludono dallo Swift – il sistema circolatorio delle transazioni finanziarie internazionali – “selezionate banche russe”. In una nuova ondata di misure le potenze occidentali impongono anche sanzioni sulla banca Centrale russa in modo che le riserve a sua disposizione non siano in grado di attenuare gli effetti delle sanzioni decise. E lanciano una stretta sui cosiddetti ‘passaporti d’oro’, prendendo di fatto di mira gli oligarchi, oltre a rafforzare la battaglia contro la disinformazione. In una nota congiunta gli alleati “condannano la Guerra scelta” da Vladimir Putin e ribadiscono il loro appoggio al governo e alla popolazione Ucraina impegnati “nell’eroico sforzo di resistere all’invasione russa”. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Gli Stati Uniti e l’Unione Europea, insieme a Gran Bretagna e, trovano l’accordo ed escludono dallo Swift – il sistema circolatorio delle transazioni finanziarie internazionali – “selezionaterusse”. In una nuova ondata di misure le potenze occidentali impongono anche sanzioni sullaCentrale russa in modo che le riserve a sua disposizione non siano in grado di attenuare gli effetti delle sanzioni decise. E lanciano una stretta sui cosiddetti ‘passaporti d’oro’, prendendo di fatto di mira gli oligarchi, oltre a rafforzare la battaglia contro la disinformazione. In una nota congiunta gli alleati “condannano lascelta” da Vladimir Putin e ribadiscono il loro appoggio al governo e alla popolazioneimpegnati “nell’eroico sforzo di resistere all’invasione russa”. La ...

