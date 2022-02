Guerra Ucraina-Russia, Usa: “Putin e nucleare? Sappiamo difenderci” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Restiamo fiduciosi nella nostra capacità di difendere noi stessi, i nostri alleati e i nostri partner”. Il Pentagono, attraverso le parole di un funzionario, ha commentato l’ordine dato dal presidente Vladimir Putin alle Forze armate di mettere in stato di massima allerta le forze di deterrenza nucleare mentre la Russia è in Guerra con l’Ucraina. Gli Usa, ha aggiunto il funzionario – citato dai media americani – stanno provando a capire cosa significa in “termini tangibili” l’annuncio del leader russo. La decisione di Putin, ha detto all’Abc la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, rientra nella strategia del Cremlino di un’escalation non provocata e di “minacce fabbricate”. Si tratta, aggiunge, di “uno schema che abbiamo visto da parte del presidente ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Restiamo fiduciosi nella nostra capacità di difendere noi stessi, i nostri alleati e i nostri partner”. Il Pentagono, attraverso le parole di un funzionario, ha commentato l’ordine dato dal presidente Vladimiralle Forze armate di mettere in stato di massima allerta le forze di deterrenzamentre laè incon l’. Gli Usa, ha aggiunto il funzionario – citato dai media americani – stanno provando a capire cosa significa in “termini tangibili” l’annuncio del leader russo. La decisione di, ha detto all’Abc la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, rientra nella strategia del Cremlino di un’escalation non provocata e di “minacce fabbricate”. Si tratta, aggiunge, di “uno schema che abbiamo visto da parte del presidente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - EmmaKump : RT @DiegoFusaro: L'Italia manda armi e soldati a sostegno dell'Ucraina. È come dichiarare guerra alla Russia. Ci stanno trascinando in guer… - nandolig : RT @Pontifex_it: Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la pace in… -