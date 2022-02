Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie: Putin ordina l'allerta nucleare. Kiev resiste (Di domenica 27 febbraio 2022) Le news sulla Guerra, in diretta: Putin definisce «illegittime» le sanzioni occidentali e ordina l'allerta del sistema di deterrenza nucleare. Nato e Casa Bianca: «Escalation pericolosa». Intanto, una delegazione Ucraina è partita per andare in BieloRussia a incontrare una delegazione russa e avviare i negoziati Leggi su corriere (Di domenica 27 febbraio 2022) Le news sulla, in diretta:definisce «illegittime» le sanzioni occidentali el'del sistema di deterrenza. Nato e Casa Bianca: «Escalation pericolosa». Intanto, una delegazioneè partita per andare in Bieloa incontrare una delegazione russa e avviare i negoziati

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - LisannaOddone : RT @acs_italia: Guerra in #Ucraina. In questo breve videomessaggio il Vescovo ausiliare di #Kiev chiede preghiere e ringrazia i benefattori… - SteveBurst : @fattoquotidiano Quando i satanisti americani andavano in Libia, in Iraq e in Afghanistan a far la guerra erano pac… -