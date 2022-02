Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie Kiev: news oggi 27 febbraio (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, ancora missili, bombardamenti ed esplosioni nella notte su Kiev. Nella quarta giornata di combattimenti, scatta l’allarme per i raid aerei mentre viene annunciato il bombardamento da parte di missili russi di un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi. ORE 7.58 – E’ stata avvertita una esplosione nell’ovest di Kiev. Lo riportano i media locali dopo che sono suonate le sirene per un allerta raid aereo nella capitale. ORE 7.57 – L’esercito russo ha rivendicato di aver conquistato due grandi città nel sud dell’Ucraina, Kherson e Berdiansk. In un comunicato del ministero della Difesa di Mosca rilanciato dall’agenzia di stampa Tass si legge che ”nelle ultime 24 ore le forze armate russe hanno preso il pieno controllo di Kherson e ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –, ancora missili, bombardamenti ed esplosioni nella notte su. Nella quarta giornata di combattimenti, scatta l’allarme per i raid aerei mentre viene annunciato il bombardamento da parte di missili russi di un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi. ORE 7.58 – E’ stata avvertita una esplosione nell’ovest di. Lo riportano i media locali dopo che sono suonate le sirene per un allerta raid aereo nella capitale. ORE 7.57 – L’esercito russo ha rivendicato di aver conquistato due grandi città nel sud dell’, Kherson e Berdiansk. In un comunicato del ministero della Difesa di Mosca rilanciato dall’agenzia di stampa Tass si legge che ”nelle24 ore le forze armate russe hanno preso il pieno controllo di Kherson e ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - LiaBarber : RT @chetempochefa: La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucraina e c… - Jan90697153 : @PareschiPaolo L'ue ha permesso a USA e NATO di indurre la guerra con Putin e spingere l'Ucraina in trappola. -