Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie Kiev: news oggi 27 febbraio (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, ancora missili, bombardamenti ed esplosioni nella notte su Kiev. Nella quarta giornata di combattimenti, scatta l’allarme per i raid aerei mentre viene annunciato il bombardamento da parte di missili russi di un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi. ORE 8.16 – ”Putin deve avere gravi conseguenze” per l’aggressione militare lanciata contro l’Ucraina. Lo ha scritto su Twitter la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola dicendo che ”martedì si terrà una riunione plenaria straordinaria del Parlamento europeo” durante la quale verrà ”presentata una forte risoluzione a sostegno dell’Ucraina”. Tra le nuove misure previste ”l’esclusione dallo Swift” e ”il congelamento dei beni dei funzionari russi sanzionati”. Metsola ha detto che ”niente ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –, ancora missili, bombardamenti ed esplosioni nella notte su. Nella quarta giornata di combattimenti, scatta l’allarme per i raid aerei mentre viene annunciato il bombardamento da parte di missili russi di un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi. ORE 8.16 – ”Putin deve avere gravi conseguenze” per l’aggressione militare lanciata contro l’. Lo ha scritto su Twitter la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola dicendo che ”martedì si terrà una riunione plenaria straordinaria del Parlamento europeo” durante la quale verrà ”presentata una forte risoluzione a sostegno dell’”. Tra le nuove misure previste ”l’esclusione dallo Swift” e ”il congelamento dei beni dei funzionari russi sanzionati”. Metsola ha detto che ”niente ...

