Guerra Ucraina-Russia, Ue ‘spegne’ i media di Mosca (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Unione Europea ‘spegne’ i media controllati da Mosca. “Fermiamo la macchina mediatica del Cremlino. Russia Today e Sputnik, controllati dallo Stato russo, e le loro controllate non potranno più diffondere le loro bugie per giustificare la Guerra di Vladimir Putin e seminare divisione dell’Unione”, dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles. L’Alto Rappresentante Josep Borrell spiega che verranno “vietate le trasmissioni nell’Ue” di Rt e Sputnik. “Uccidiamo il serpente schiacciandogli la testa”, conclude. Intanto, come riferisce la Cnn, anche YouTube prende provvedimenti: la piattaforma ha bloccato l’emittente RT dall#Ucraina e ha congelato la capacità della tv di monetizzare i suoi contenuti a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Unione Europeacontrollati da. “Fermiamo la macchinatica del Cremlino.Today e Sputnik, controllati dallo Stato russo, e le loro controllate non potranno più diffondere le loro bugie per giustificare ladi Vladimir Putin e seminare divisione dell’Unione”, dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles. L’Alto Rappresentante Josep Borrell spiega che verranno “vietate le trasmissioni nell’Ue” di Rt e Sputnik. “Uccidiamo il serpente schiacciandogli la testa”, conclude. Intanto, come riferisce la Cnn, anche YouTube prende provvedimenti: la piattaforma ha bloccato l’emittente RT dall#e ha congelato la capacità della tv di monetizzare i suoi contenuti a ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - Laura10346597 : RT @AnnalisaNocera1: ???? La Svezia invierà in Ucraina 5000 lanciarazzi anticarro, 5000 giubbotti antiproiettile, 5000 caschi e 135.000 razio… - Lupo1960 : Manifestazioni in tutta la #Russia e in tutta Europa contro la guerra di #Putin Alcuni oligarchi che iniziano a pre… -