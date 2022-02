Guerra Ucraina-Russia, Trump: “Putin sta suonando Biden come tamburo” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “Putin sta suonando Biden come un tamburo, non è una cosa carina da guardare”. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul palco del Cpac a proposito degli ultimi sviluppi in Ucraina. “Sono l’unico presidente del 21esimo secolo sotto il cui sguardo la Russia non ha invaso un altro paese”, ha aggiunto Trump che ha quindi definito “un uomo coraggioso” il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –, “staun, non è una cosa carina da guardare”. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, sul palco del Cpac a proposito degli ultimi sviluppi in. “Sono l’unico presidente del 21esimo secolo sotto il cui sguardo lanon ha invaso un altro paese”, ha aggiuntoche ha quindi definito “un uomo coraggioso” il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - Giacomio_ : RT @Antonio_DiSiena: Il governo Draghi ha prorogato di tre mesi lo #statodiemergenza causa conflitto in Ucraina. Guerra e pandemia sono div… - sovranista375 : RT @Antonio_DiSiena: Il governo Draghi ha prorogato di tre mesi lo #statodiemergenza causa conflitto in Ucraina. Guerra e pandemia sono div… -