Guerra Ucraina-Russia, Salvini: “Roma potrebbe ospitare colloqui” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Pensate se fosse Roma ad ospitare un simile incontro”. Matteo Salvini, leader della Lega, a Mezz’ora in più si esprime così dopo le news relative ai colloqui in programma tra Ucraina e Russia, con il primo tentativo di mediazione per fermare la Guerra. “Bisogna costringere i due soggetti, uno che ha ragione che si sta difendendo eroicamente e un altro che ha torto perché ha scatenato un conflitto, a sedersi intorno ad uno stesso tavolo”, dice Salvini. “Pensate se fosse Roma, ad ospitare un simile incontro, Roma città di pace, Roma che ospiterà il Giubileo, Roma che ospita fedi diverse, culture millenarie. Sarebbe bello che l’Italia avesse la voce più ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Pensate se fosseadun simile incontro”. Matteo, leader della Lega, a Mezz’ora in più si esprime così dopo le news relative aiin programma tra, con il primo tentativo di mediazione per fermare la. “Bisogna costringere i due soggetti, uno che ha ragione che si sta difendendo eroicamente e un altro che ha torto perché ha scatenato un conflitto, a sedersi intorno ad uno stesso tavolo”, dice. “Pensate se fosse, adun simile incontro,città di pace,che ospiterà il Giubileo,che ospita fedi diverse, culture millenarie. Sarebbe bello che l’Italia avesse la voce più ...

