Guerra Ucraina-Russia, quarto giorno di combattimenti a Kiev (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – che resta – secondo ‘Kiev Independent’, che cita il vice sindaco Mykola Povoroznyk – sotto il controllo dell’esercito e delle forze territoriali ucraine. Nella notte ci sarebbero stati alcuni scontri con “i sabotatori russi”, spiega il giornale. Già prima dell’alba, “esplosioni massicce” nelle vicinanze della città hanno illuminato il cielo della capitale. A riportarlo è la Cnn, che parla di forze ucraine che continuano a respingere i tentativi russi di ottenere il controllo della città storica. Due, secondo la Cnn, le grandi esplosioni che si sarebbero verificate vicino a Vasylkiv, una piccola città con un aeroporto militare e “diversi serbatoi di carburante” a circa 30 chilometri a sud di Kiev. Le truppe russe sono intanto entrate a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, nel nord est del Paese. Lo ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – che resta – secondo ‘Independent’, che cita il vice sindaco Mykola Povoroznyk – sotto il controllo dell’esercito e delle forze territoriali ucraine. Nella notte ci sarebbero stati alcuni scontri con “i sabotatori russi”, spiega il giornale. Già prima dell’alba, “esplosioni massicce” nelle vicinanze della città hanno illuminato il cielo della capitale. A riportarlo è la Cnn, che parla di forze ucraine che continuano a respingere i tentativi russi di ottenere il controllo della città storica. Due, secondo la Cnn, le grandi esplosioni che si sarebbero verificate vicino a Vasylkiv, una piccola città con un aeroporto militare e “diversi serbatoi di carburante” a circa 30 chilometri a sud di. Le truppe russe sono intanto entrate a Kharkiv, la seconda città più grande dell’, nel nord est del Paese. Lo ha ...

