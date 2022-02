Guerra Ucraina Russia, Putin sospeso da presidente onorario della Federazione Internazionale Judo (Di domenica 27 febbraio 2022) Guerra Ucraina-Russia, “alla luce del conflitto in corso” tra Mosca e Kiev e dopo l’invasione russa, “la Federazione Internazionale di Judo annuncia la sospensione dello status di Vladimir Putin come presidente onorario e Ambasciatore della Federazione Internazionale di Judo”. Questa la nota apparsa stamane sul sito della Federazione. Putin aveva ottenuto la presidenza onoraria nel 2008. (Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022), “alla luce del conflitto in corso” tra Mosca e Kiev e dopo l’invasione russa, “ladiannuncia la sospensione dello status di Vladimircomee Ambasciatoredi”. Questa la nota apparsa stamane sul sitoaveva ottenuto la presidenza onoraria nel 2008. (Adnkronos)

