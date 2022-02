Guerra Ucraina-Russia, “otto bambini in cantina da giorni” – Video (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tredici persone nascoste in cantina a Ivankov, in Ucraina. Tra loro, otto bambini che trascorrono ore al buio per cercare protezione mentre infuria la Guerra innescata dall’invasione della Russia. Il racconto di Olga (leggi), 19 anni, all’Adnkronos. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tredici persone nascoste ina Ivankov, in. Tra loro,che trascorrono ore al buio per cercare protezione mentre infuria lainnescata dall’invasione della. Il racconto di Olga (leggi), 19 anni, all’Adnkronos. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - roadcyclistbcn : RT @KTonkova: Oggi qualcuno mi ha scritto che nonostante la parità dei sessi, la guerra ancora devono farla gli uomini. Lei è Anastasja Len… - maurods2010 : RT @BrindisiCgil: No alla guerra in Ucraina. Brindisi scende in piazza. #Guerra #StandWithUkraine #StopWar #RussiaUkraineWar #UkraineRussia… -