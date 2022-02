Guerra Ucraina-Russia, oggi i colloqui Kiev-Mosca (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) - Ucraina e Russia al tavolo oggi, nel primo tentativo di dialogo dall'inizio della Guerra innescata dall'invasione ordinata dal presidente russo Vladimir Putin. Le due delegazioni, secondo le news diffuse ieri, si incontreranno al confine tra Ucraina e BieloRussia, vicino al fiume Pripyat. "Abbiamo convenuto che la delegazione Ucraina si sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo i contatti con Alexander Lukashenko. Il presidente bielorusso "si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) -al tavolo, nel primo tentativo di dialogo dall'inizio dellainnescata dall'invasione ordinata dal presidente russo Vladimir Putin. Le due delegazioni, secondo le news diffuse ieri, si incontreranno al confine trae Bielo, vicino al fiume Pripyat. "Abbiamo convenuto che la delegazionesi sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo i contatti con Alexander Lukashenko. Il presidente bielorusso "si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i ...

