Guerra Ucraina-Russia, "Nato aiutaci": l'urlo da Roma - Video (Di domenica 27 febbraio 2022) "Nato, aiutaci". E' il coro che scandiscono i manifestanti a Roma, in piazza della Repubblica, mentre Ucraina e Russia tentano la prima mediazione per fermare la Guerra innescata dall'invasione ordinata da Vladimir Putin. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) "". E' il coro che scandiscono i manifestanti a, in piazza della Repubblica, mentretentano la prima mediazione per fermare lainnescata dall'invasione ordinata da Vladimir Putin.

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - GiorgioAntonel1 : RT @sparviero77: Guerra in Ucraina, von der Leyen: “Abbiamo deciso di far pagare costi massicci e mai visti alla Russia, che la isoleranno… - TheSkyisgreen6 : RT @LaStampa: Guerra in Ucraina, la video minaccia di Anonymous a Putin: 'Contro di noi non puoi vincere, colpiremo le tue infrastrutture'… -