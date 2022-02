Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie. Minsk: «Le sanzioni spingono la Russia verso la terza guerra mondiale» (Di domenica 27 febbraio 2022) Le news sulla guerra, in diretta: l’Occidente vara sanzioni durissime contro la Russia, la BieloRussia: «Peggio della guerra, così si spinge Mosca verso la terza guerra nucleare». Zelensky rifiuta l’offerta di colloqui con la Russia in territorio bielorusso Leggi su corriere (Di domenica 27 febbraio 2022) Le news sulla, in diretta: l’Occidente varadurissime contro la, la Bielo: «Peggio della, così si spinge Moscalanucleare». Zelensky rifiuta l’offerta di colloqui con lain territorio bielorusso

