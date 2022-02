Guerra Ucraina-Russia, Kiev denuncia Mosca a Corte Giustizia Onu (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, Kiev ha denunciato Mosca presso la Corte Internazionale di Giustizia (Icj), il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato su Twitter il presidente Volodymyr Zelensky, secondo cui “la Russia deve essere ritenuta responsabile per aver manipolato il concetto di genocidio per giustificare l’aggressione. Chiediamo una decisione urgente che ordini alla Russia di cessare l’attività militare ora e ci aspettiamo che i processi inizino la prossima settimana”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –hatopresso laInternazionale di(Icj), il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato su Twitter il presidente Volodymyr Zelensky, secondo cui “ladeve essere ritenuta responsabile per aver manipolato il concetto di genocidio per giustificare l’aggressione. Chiediamo una decisione urgente che ordini alladi cessare l’attività militare ora e ci aspettiamo che i processi inizino la prossima settimana”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

