Guerra Ucraina-Russia, il selfie del ministro e di Zelensky: "Vinciamo" (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – "Invasori, andate a casa". E' il messaggio che il ministro della Difesa dell'Ucraina, Oleksii Reznikov, abbina su Twitter al selfie con il presidente Volodymyr Zelensky. "85esima ora di difesa. Non è saggio intimidire gli ucraini. E' impossibile spezzare chi ci difende, soprattutto è impossibile costringere Kiev a deporre le armi", scrive il ministro. "Sono momenti difficili ma passeranno, l'Ucraina vincerà. Stiamo già vincendo. Quindi, consigliamo agli invasori di andare a casa. Non è troppo tardi". L'articolo proviene da Italia Sera.

