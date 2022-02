Guerra Ucraina-Russia, il racconto di Olga: “In cantina da 4 giorni” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Questo è il quarto giorno che passiamo nella cantina di casa dove, fino a una settimana fa, tenevamo le patate. Siamo in 13, usciamo solo per mangiare e bere quando non sparano. Acqua e gas ancora reggono ma la luce non c’é più e quando fanno fuoco trema la terra e tremano i vetri”. Olga è una ragazza di 19 anni Ucraina. Con la sua famiglia e altri vicini è nel seminterrato della sua abitazione a Ivankov, e all’Adnkronos racconta le ore sotto terra, dove la Guerra sopra rimbomba e fa ancora più paura. “Con me ci sono anche otto bambini, il più piccolo ha 4 anni – spiega – Quando fuori sentiamo silenzio, ci affacciamo, mamma cucina in strada tra le macerie dove tutto, il comune, il posto di polizia, è saltato in aria. Non c’é più niente. Qui sparano sempre la notte, iniziano dalle 4 e vanno avanti ogni ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Questo è il quarto giorno che passiamo nelladi casa dove, fino a una settimana fa, tenevamo le patate. Siamo in 13, usciamo solo per mangiare e bere quando non sparano. Acqua e gas ancora reggono ma la luce non c’é più e quando fanno fuoco trema la terra e tremano i vetri”.è una ragazza di 19 anni. Con la sua famiglia e altri vicini è nel seminterrato della sua abitazione a Ivankov, e all’Adnkronos racconta le ore sotto terra, dove lasopra rimbomba e fa ancora più paura. “Con me ci sono anche otto bambini, il più piccolo ha 4 anni – spiega – Quando fuori sentiamo silenzio, ci affacciamo, mamma cucina in strada tra le macerie dove tutto, il comune, il posto di polizia, è saltato in aria. Non c’é più niente. Qui sparano sempre la notte, iniziano dalle 4 e vanno avanti ogni ...

