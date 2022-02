Guerra Ucraina-Russia, De Zerbi lascia Kiev (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il tecnico italiano dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi e i componenti dello suo staff del club ucraino hanno lasciato Kiev, capitale dell’Ucraina, dove erano bloccati in un hotel quando c’è stato l’attacco della Russia. L’allenatore italiano è in contatto con il presidente della Figc, Gabriele Gravina che ha fatto da tramite con la Uefa determinante per questa operazione, come per altre degli ultimi giorni. De Zerbi si è prima assicurato di aver messo in sicurezza i suoi calciatori brasiliani, e poi assieme al suo staff formato dall’allenatore in seconda Davide Possanzini e dai collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi, oltre che dal direttore sportivo Carlo Nicolini, è partito in treno da Kiev verso Leopoli, per poi raggiungere l’Ungheria o ... Leggi su funweek (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il tecnico italiano dello Shakhtar Donetsk Roberto Dee i componenti dello suo staff del club ucraino hannoto, capitale dell’, dove erano bloccati in un hotel quando c’è stato l’attacco della. L’allenatore italiano è in contatto con il presidente della Figc, Gabriele Gravina che ha fatto da tramite con la Uefa determinante per questa operazione, come per altre degli ultimi giorni. Desi è prima assicurato di aver messo in sicurezza i suoi calciatori brasiliani, e poi assieme al suo staff formato dall’allenatore in seconda Davide Possanzini e dai collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi, oltre che dal direttore sportivo Carlo Nicolini, è partito in treno daverso Leopoli, per poi raggiungere l’Ungheria o ...

