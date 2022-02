Guerra Ucraina-Russia, Cremlino: “Trattiamo, delegazione in Bielorussia” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, Mosca è pronta a negoziare. E’ quanto ha riferito un portavoce del Cremlino dicendo che una delegazione russa è già arrivata in BieloRussia per ”iniziare i colloqui” con gli ucraini. La delegazione russa, ha spiegato il Cremlino, comprende tra gli altri rappresentanti dei ministeri degli Esteri e della Difesa. I negoziati tra ucraini e i russi “avrebbero potuto svolgersi” a Minsk se Mosca non ci avesse attaccato dalla BieloRussia, ha detto tuttavia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky stamane, aggiungendo che Kiev resta disponibile ai colloqui in altri luoghi dai quali non sono state lanciate aggressioni all’Ucraina. Non in BieloRussia, dunque, dove è arrivata ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –, Mosca è pronta a negoziare. E’ quanto ha riferito un portavoce deldicendo che unarussa è già arrivata in Bieloper ”iniziare i colloqui” con gli ucraini. Larussa, ha spiegato il, comprende tra gli altri rappresentanti dei ministeri degli Esteri e della Difesa. I negoziati tra ucraini e i russi “avrebbero potuto svolgersi” a Minsk se Mosca non ci avesse attaccato dalla Bielo, ha detto tuttavia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky stamane, aggiungendo che Kiev resta disponibile ai colloqui in altri luoghi dai quali non sono state lanciate aggressioni all’. Non in Bielo, dunque, dove è arrivata ...

