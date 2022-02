Guerra Ucraina-Russia, anche la Federazione ceca decide di schierarsi! (Di domenica 27 febbraio 2022) anche la Repubblica ceca, attraverso la sua Federazione, ha fatto sapere tramite una nota di non aver la minima intenzione di affrontare la Russia, neanche in campo neutro. ?? VV FA?R schválil jednomysln? rozhodnutí, že ?eská národní reprezentace v žádném p?ípad? v baráži kvalifikace MS 2022 nenastoupí do p?ípadného utkání proti výb?ru Ruska.? https://t.co/tdWomhjt7k pic.twitter.com/gYtMxBW2xI— ?eská fotbalová reprezentace (@ceskarepre cz) February 27, 2022 Di seguito, la nota sul profilo Twitter: “il comitato esecutivo della FA ceca, i membri dello staff e i giocatori della nazionale hanno convenuto che non è possibile giocare contro la nazionale russa nella situazione attuale, nemmeno in campo neutro. Vogliamo tutti che la Guerra finisca il prima possibile”. Leggi su rompipallone (Di domenica 27 febbraio 2022)la Repubblica, attraverso la sua, ha fatto sapere tramite una nota di non aver la minima intenzione di affrontare la, nein campo neutro. ?? VV FA?R schválil jednomysln? rozhodnutí, že ?eská národní reprezentace v žádném p?ípad? v baráži kvalifikace MS 2022 nenastoupí do p?ípadného utkání proti výb?ru Ruska.? https://t.co/tdWomhjt7k pic.twitter.com/gYtMxBW2xI— ?eská fotbalová reprezentace (@ceskarepre cz) February 27, 2022 Di seguito, la nota sul profilo Twitter: “il comitato esecutivo della FA, i membri dello staff e i giocatori della nazionale hanno convenuto che non è possibile giocare contro la nazionale russa nella situazione attuale, nemmeno in campo neutro. Vogliamo tutti che lafinisca il prima possibile”.

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - stelvio67 : RT @franborgonovo: In #Ucraina i non vaccinati sono la stragrande maggioranza della popolazione. Tutti vogliono la guerra per la libertà di… - mylsveta : RT @OGGIRIO: @eziomauro @repubblica Arrivano i nostri a cavallo d'un caval .. Arrivano i nostri con in testa un general .. Il commissario f… -