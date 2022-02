Guerra Ucraina, Russia allerta forze deterrenza nucleare: quali sono (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le forze strategiche di deterrenza, che oggi il Presidente Vladimir Putin ha dato ordine di mettere in stato di massima allerta, sono le forze su cui si basa la capacità della Russia di esercitare potere deterrente per una aggressione, ma anche per sconfiggere un aggressore. Includono sistemi di tipo diverso, fra cui le armi nucleari. Le forze di deterrenza si suddividono quindi in forze strategiche difensive e offensive. Le forze nucleari strategiche (Icbm, bombardieri e missili di precisione a lunga gittata) costituiscono la base delle forze strategiche offensive in cui rientrano anche le forze missilistiche strategiche. Le forze però includono ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lestrategiche di, che oggi il Presidente Vladimir Putin ha dato ordine di mettere in stato di massimalesu cui si basa la capacità delladi esercitare potere deterrente per una aggressione, ma anche per sconfiggere un aggressore. Includono sistemi di tipo diverso, fra cui le armi nucleari. Ledisi suddividono quindi instrategiche difensive e offensive. Lenucleari strategiche (Icbm, bombardieri e missili di precisione a lunga gittata) costituiscono la base dellestrategiche offensive in cui rientrano anche lemissilistiche strategiche. Leperò includono ...

