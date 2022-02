Guerra Ucraina-Russia, "abbiamo sconfitto Hitler, sconfiggeremo anche Putin" (Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev, 27 feb. (Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, ''insieme sconfiggeremo Putin come abbiamo sconfitto Hitler''. Lo assicura il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter, rivolgendosi agli ''stranieri disposti a difendere l'Ucraina e l'ordine mondiale come parte della Legione Internazionale di Difesa Territoriale dell'Ucraina''. Kuleba ha rivolto a loro un ''invito a contattare le missioni diplomatiche straniere dell'Ucraina nei vostri paesi. Insieme abbiamo sconfitto Hitler e sconfiggeremo anche Putin''. Si è creata "una legione internazionale" di volontari dall'estero "per la difesa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev, 27 feb. (Adnkronos) -, ''insiemecome''. Lo assicura il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter, rivolgendosi agli ''stranieri disposti a difendere l'e l'ordine mondiale come parte della Legione Internazionale di Difesa Territoriale dell'''. Kuleba ha rivolto a loro un ''invito a contattare le missioni diplomatiche straniere dell'nei vostri paesi. Insieme''. Si è creata "una legione internazionale" di volontari dall'estero "per la difesa ...

