Guerra Ucraina-Russia, “abbiamo sconfitto Hitler, sconfiggeremo anche Putin” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, ”insieme sconfiggeremo Putin come abbiamo sconfitto Hitler”. Lo assicura il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter, rivolgendosi agli ”stranieri disposti a difendere l’Ucraina e l’ordine mondiale come parte della Legione Internazionale di Difesa Territoriale dell’Ucraina”. Kuleba ha rivolto a loro un ”invito a contattare le missioni diplomatiche straniere dell’Ucraina nei vostri paesi. Insieme abbiamo sconfitto Hitler e sconfiggeremo anche Putin”. Si è creata “una legione internazionale” di volontari dall’estero “per la difesa territoriale” di ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –, ”insiemecome”. Lo assicura il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter, rivolgendosi agli ”stranieri disposti a difendere l’e l’ordine mondiale come parte della Legione Internazionale di Difesa Territoriale dell’”. Kuleba ha rivolto a loro un ”invito a contattare le missioni diplomatiche straniere dell’nei vostri paesi. Insieme”. Si è creata “una legione internazionale” di volontari dall’estero “per la difesa territoriale” di ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - alessandromeuc4 : RT @RaiNews: Kiev è pronta ai negoziati con Mosca ma non in Bielorussia #Russia #Ucraina - ReMarletta : Da tutto il mondo stanno firmando questa lettera aperta virale contro la guerra. Aggiungi la tua voce per metterti… -