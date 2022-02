Guerra Ucraina - Russia, "abbiamo sconfitto Hitler, sconfiggeremo anche Putin" (Di domenica 27 febbraio 2022) Guerra Ucraina - Russia, ''insieme sconfiggeremo Putin come abbiamo sconfitto Hitler''. Lo assicura il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter, rivolgendosi agli ''stranieri disposti a ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022), ''insiemecome''. Lo assicura il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter, rivolgendosi agli ''stranieri disposti a ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - Lovelifeliveto6 : RT @DiegoFusaro: L'Italia manda armi e soldati a sostegno dell'Ucraina. È come dichiarare guerra alla Russia. Ci stanno trascinando in guer… - ankerachele : RT @SMaurizi: premessa: l'invasione dell'#Ucraina da parte della #Russia di #Putin è una guerra di aggressione criminale. Ma come può esser… -