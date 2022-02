Guerra Ucraina, Lukashenko: “Sanzioni spingono Russia verso terza guerra mondiale” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – guerra Ucraina-Russia, le Sanzioni stanno spingendo Mosca verso la terza guerra mondiale. Lo ha sottolineato il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko, citato dall’agenzia Belta. “In questa situazione, si deve capire una cosa: alcune Sanzioni sono peggio di una guerra. Ora si parla molto di Sanzioni contro il settore bancario. Gas, petrolio, swift. Questo sta spingendo la Russia verso una terza guerra mondiale. Quindi dobbiamo mostrare moderazione per non finire nei guai. Perché una ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –, lestanno spingendo Moscala. Lo ha sottolineato il presidente bielorusso Aleksander, citato dall’agenzia Belta. “In questa situazione, si deve capire una cosa: alcunesono peggio di una. Ora si parla molto dicontro il settore bancario. Gas, petrolio, swift. Questo sta spingendo launa. Quindi dobbiamo mostrare moderazione per non finire nei guai. Perché una ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - RossettiHermes : Ucraina, von der Leyen: 'Stiamo lavorando per paralizzare la macchina da guerra di Putin' - Mondo -… - IvanoLusso : #causa della #guerra in #Ucraina? Non il #petrolio ma il #gas la causa di assedio a #kiev. #Putin fa gli interessi… -