Guerra Ucraina, la Russia lancia l'ultimatum a Kiev, Zelensky: "Trattative inaccettabili" (Di domenica 27 febbraio 2022) Quarto giorno di Guerra in Ucraina. La Russia di Vladimir Putin lancia l'assalto totale su Kiev. A partire dalle prime ore della notte pesanti bombardamenti sulla capitale. A Kharkiv, seconda città del Paese per popolazione, si combatte in strada ed è stato distrutto un gasdotto. Il Cremlino – i cui siti sono stati attaccati da Anonymous – fa sapere che "una nostra delegazione è in BieloRussia per negoziare" con l'Ucraina e lancia l'ultimatum: "Attendiamo risposta entro le 13 (ora italiana, ndr)". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto, dicendo in un primo momento di accettare i colloqui "ma non in BieloRussia". Poi però il portavoce di Zelensky ha spiegato: "I ...

