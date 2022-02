Guerra Ucraina, la Russia attiva il sistema di difesa nucleare. Mosca e Kiev confermano i negoziati (Di domenica 27 febbraio 2022) Quarto giorno di Guerra in Ucraina. Il presidente della Russia Vladimir Putin ordina l’allerta del sistema di difesa nucleare. Intanto il Cremlino – i cui siti sono stati attaccati da Anonymous – fa sapere che una delegazione Ucraina è partita per i negoziati con Mosca a Gomel, in BieloRussia. Anche l’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky conferma: le trattative si svolgeranno al confine con la BieloRussia. Nella notte sono stati registrati bombardamenti su Kiev e le truppe russe sono entrate a Kharkiv, seconda città del Paese per popolazione. Il bilancio provvisorio: secondo il governo ucraino sono “oltre 3.500 i soldati russi morti e 198 le vittime ucraine“. Secondo le Nazioni ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 27 febbraio 2022) Quarto giorno diin. Il presidente dellaVladimir Putin ordina l’allerta deldi. Intanto il Cremlino – i cui siti sono stati attaccati da Anonymous – fa sapere che una delegazioneè partita per icona Gomel, in Bielo. Anche l’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky conferma: le trattative si svolgeranno al confine con la Bielo. Nella notte sono stati registrati bombardamenti sue le truppe russe sono entrate a Kharkiv, seconda città del Paese per popolazione. Il bilancio provvisorio: secondo il governo ucraino sono “oltre 3.500 i soldati russi morti e 198 le vittime ucraine“. Secondo le Nazioni ...

