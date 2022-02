Guerra Ucraina, la Repubblica Ceca si rifiuta di giocare contro la Russia (Di domenica 27 febbraio 2022) Con un comunicato ufficiale da parte della Federazione, la Repubblica Ceca ha annunciato la volontà di non giocare con la Russia La Guerra in Ucraina ha avuto indubbiamente delle ripercussioni anche sul mondo del calcio. La Repubblica Ceca, con un comunicato pubblicato tramite i canali della Federazione, ha annunciato, dopo la Polonia, l’intenzione di non prendere parte a possibili gare contro la Russia per le qualificazioni al prossimo Mondiale. LA NOTA – «Il VV FA?R ha approvato all’unanimità la decisione che la nazionale Ceca non entrerà in nessun caso nella manifestazione contro la selezione della Russia nel turno di qualificazione del Campionato del Mondo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Con un comunicato ufficiale da parte della Federazione, laha annunciato la volontà di noncon laLainha avuto indubbiamente delle ripercussioni anche sul mondo del calcio. La, con un comunicato pubblicato tramite i canali della Federazione, ha annunciato, dopo la Polonia, l’intenzione di non prendere parte a possibili garelaper le qualificazioni al prossimo Mondiale. LA NOTA – «Il VV FA?R ha approvato all’unanimità la decisione che la nazionalenon entrerà in nessun caso nella manifestazionela selezione dellanel turno di qualificazione del Campionato del Mondo ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - _MinutForMinut : RT @Iperbole_: La Russia impone a 10 organi di informazione indipendenti di rimuovere notizie e foto/video sulle vittime della guerra e sta… - lockifra : RT @LAVonlus: #RussiaUcraina: la nostra Unità di Emergenza è in partenza per Trento, per supportare gli animali al seguito delle prime pers… -